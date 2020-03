Roma, se parte Under possibile offerta alla Juventus per Orsolini

Riccardo Orsolini e un futuro tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'esterno tornerà alla Juventus in estate ma potrebbe poi ripartire subito per accasarsi alla Roma, che potrebbe puntare su di lui nel caso in cui Under dovesse lasciare la Capitale.