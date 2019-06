© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma deve incassare tra i 40 e i 50 milioni di euro entro il prossimo 30 giugno per evitare guai con il Fair Play Finanziario. Nel caso in cui il passaggio di Kostas Manolas al Napoli dovesse saltare, scrive 'Tuttosport', ecco che i giallorossi saranno costretti a sacrificare Nicolò Zaniolo, che ha in mano un'offerta dal Tottenham ma che preferirebbe restare in Italia.

Bianconeri vigili - La Juventus non molla il centrocampista della Nazionale U21 ed è pronta a inserirsi nel caso in cui la Roma dovesse aprire alla cessione. Paratici è pronto a tornare alla carica immediatamente, mettendo sul piatto anche il cartellino di Gonzalo Higuain.