Roma, secondo Fanatik i giallorossi sarebbero forti su Talisca

Secondo quanto scrive il sito turco Fanatik, il Benfica ha aperto un dialogo con la Roma per la possibile cessione ai giallorossi del cartellino di Anderson Talisca, trequartista attualmente in prestito al Besiktas. I turchi hanno comunque un diritto di riscatto fissato a 21 milioni di euro, da esercitarsi entro il prossimo 1° giugno, dopo averne versati già 4 per il prestito biennale. Lo riporta VoceGiallorossa.it.