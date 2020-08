Roma, secondo giro di tamponi: tutti negativi. Alle 18.00 il primo allenamento della stagione

vedi letture

Dopo i due casi di positività al COVID-19 di ieri (Kluivert e Peres), il secondo giro di tamponi in casa Roma per la squadra e per lo staff tecnico, ha dato esito negativo. Alle 18.00 quindi la squadra, agli ordini di Fonseca, potrà scendere in campo per il primo allenamento della nuova stagione.