Roma, sedute di gruppo rimandate. Pallotta sogna la ripresa per sbloccare la trattativa con Friedkin

vedi letture

La Roma, come il resto della Serie A, dovrà aspettare ancora qualche ora prima di poter riprendere gli allenamenti di gruppo. I club sono in attesa che il protocollo venga ratificato e dopo la giornata di ieri di riposo concessa da Fonseca alla squadra, oggi i giocatori giallorossi si ritroveranno a Trigoria per svolgere ancora le sedute individuali. Intanto la Serie A si potrà concludere entro il 20 agosto, un termine ultimo che lascia ben sperare sulla ripresa del campionato. Anche per questo da parte del tecnico portoghese non c’è fretta nello spingere sull’acceleratore rischiando di sovraccaricare troppo la muscolatura dei giocatori rimasti fermi quasi due mesi.

Appuntamento dunque oggi ancora a gruppi scaglionati a partire dalle 8.45 fino alle 12 con l’ultimo blocco. Ogni sessione vedrà impegnati 5-6 calciatori insieme, ma mantenendo sempre le distanze e limitando l’utilizzo del pallone. Pau Lopez, invece, prosegue il suo programma di recupero dalla microfrattura del polso sinistro, mentre Pallotta conta i giorni che separano il club dal via del campionato. Un passo importante che potrebbe riaccendere anche la trattativa con Friedkin. Per questo, il primo step fondamentale, saranno gli allenamenti di squadra che ricominceranno probabilmente già domani con alcune novità: niente auto isolamento e quarantena dell’intera squadra in caso di positivo al coronavirus ma con la possibilità di continuare comunque gli allenamenti fatta eccezione per il contagiato.