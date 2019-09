Roma, segnali dalla sosta: ora tocca a Fonseca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Indicazioni contrastanti arrivano dalla pausa per le Nazionale per la Roma di Fonseca. Se da un lato occorre fare i conti con l’emergenza infortuni, che priverà i giallorossi del talento di Cengiz Under a causa del problema muscolare che ha colpito il turco, dall’altro va segnalato come i riscontri provenienti da Mkhiaryan siano più che confortanti e spingano all’ottimismo rispetto all’operazione portata a termine da Petrachi. L’armeno si è infatti messo in luce nella sfida contro la Bosnia del compagno di squadra Dzeko con una doppietta ed un assist che la dicono lunga sul momento di forma fisica e mentale vissuto dall’ex giocatore dell’Arsenal. Il compito di Fonseca sarà dunque quello di far convogliare questa voglia di rivalsa in uno spartito tattico organizzato ed in grado di consentire alla Roma di fare il salto di qualità sul

Rettangolo verde grazie alle caratteristiche del suo nuovo innesto. Di certo, la sosta ha fornito qualche indicazione confortante in più.