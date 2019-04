Roma, sempre aperta la pista Ziyech ma serve la Champions

Il nome di Hakim Ziyech è sempre di moda in casa Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore, che in estate fu molto vicino ai giallorossi, non ritiene chiuso il capitolo legato al suo passaggio al club della capitale e la trattativa con l'Ajax potrebbe riaprirsi tra qualche settimana, sempre che la formazione di Ranieri riesca a qualificarsi per la prossima Champions League.