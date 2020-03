Roma, senatori a tempo e over 30. Il prossimo sarà ancora un anno zero

vedi letture

Oggi alle 10 si riunisce la Figc a Roma (in conference call) per studiare le nuove mosse volte a fronteggiare l’emergenza da Coronavirus. Dopo la chiusura della regione Lombardia e altre 11 province la situazione in Italia è sempre più borderline e non sembra più impensabile l’idea di sospendere il campionato. Riunione che sembra una formalità. L'indirizzo arrivato ieri dal Coni è chiaro: stop alle attività sportive fino al 3 aprile. Per trasformare tutto questo in un obbligo servirà un nuovo decreto, ma la stagione in corso e futura ora diventa un rebus per i club di Serie A.

RIFLESSIONI - La Roma in tal senso deve fare i conti con una cruda realtà. I giocatori che in questo momento rappresentano l’asse centrale della squadra di Fonseca sono Smalling, Mkhitaryan e Dzeko: tutti calciatori over 30 e due su tre neanche di proprietà del club. Insomma, il tecnico portoghese si ritrova a costruire per il futuro con un’ossatura che potrebbe nuovamente cambiare. Nei piani del management c’è l’intenzione di rendere l’acquisizione a titolo definitivo almeno per uno tra il centrale ex United e il trequartista armeno. Le quote vedono favorito l’inglese per un’eventuale riscatto perché da inizio anno ha dimostrato affidabilità non solo in campo ma anche sotto il profilo dell’integrità fisica. Ciò non toglie che Friedkin, qualora ci fosse l’opportunità, possa provare a fare uno sforzo anche per Mkhitaryan, magari smussando il carattere di Petrachi che in più di un’occasione da quando è nella Capitale per evitare di sottostare al rialzo di club più forti della Roma economicamente ha preferito poi cambiare piano per il calciomercato.

ANNO ZERO - Ad oggi, però, i giallorossi possono riscattarne uno solo dei due e la volontà è comunque di non superare i 20 milioni e di non arrivare ai 29 chiesti ad esempio per Smalling dallo United che vuole creare un’asta vera e propria con i club di Premier. Dzeko, poi, la prossima stagione dovrà aggiungere un’altra candelina alla torta e la chiuderebbe all’alba dei 35 anni. Insomma, anche il bosniaco avrebbe bisogno di un sostituto che non sia Kalinic (anche lui in prestito con diritto di riscatto che non sarà esercitato). Dunque l’estate che verrà sarà una rivoluzione ancor più grande di quella vista nell’ultima: dal cambio di proprietà, a dirigenti e calciatori che potrebbero avvicendarsi per provare a costruire un’ossatura che possa essere una base per il futuro e non solo come ora utile nell’immediato. Tutto ciò ripartendo da giocatori alla Zaniolo e Pellegrini, ai quali aggiungere e non togliere come è successo in questi ultimi anni.