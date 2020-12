Roma, senti Carles Perez: "Firmo per la Champions, ma puntiamo anche più in alto"

A margine di una nuova iniziativa di beneficienza della Roma presso l'ospedale San Raffaele, Carles Perez ha rilasciato alcune dichiarazioni a Retesport: "Firmare per il quarto posto? Il campionato è ancora molto lungo, è presto per parlare di classifica, piazzamenti o scudetto. Io sono ambizioso, come tutta la squadra, quindi il nostro obiettivo è quello di stare sempre in alto. Abbiamo una rosa in grado di puntare in alto. Probabilmente firmerei per il quarto posto ma allo stesso tempo non mi precluderei la possibilità di finire il campionato ancora più in alto".

Ieri sei rimasto in panchina. Come mai in campionato non riesci a rientrare nei primi trequartisti nelle gerarchie di Fonseca?

"Non bado alle questioni tattiche, penso a lavorare e la decisione finale spetta al mister. Siamo tanti in quella posizione, mi limito a lavorare al massimo e a sfruttare le occasioni che mi concede l’allenatore".