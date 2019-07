Roma, senti Gerson: "Giocare con il Flamengo è il sogno di tutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gerson potrebbe lasciare la Roma e sul brasiliano c'è il Flamengo. Il 22enne verdeoro, che nella scorsa stagione è stato ceduto in prestito alla Fiorentina, è sempre più vicino al ritorno in patria. In questa settimana i dirigenti delle due squadre potrebbero riunirsi visto che la prima offerta non è stata accettata dal club capitolino.

Il giocatore giallorosso, ai microfoni di FlaPress, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Abbiamo avuto un buon incontro con la dirigenza. Venire al Flamengo mi fa piacere, tutti vorrebbero indossare questa maglia. Mi presenterò a Roma perché è il club con cui ho il contratto, ci saranno notizie".

Al momento la richiesta della Roma è di circa 15 milioni di euro e nelle trattative, come riportato nelle scorse ore dal Romanista, potrebbe essere inserito anche Rodrigo Caio, anche se il cartellino del difensore è al 50% di proprietà del San Paolo.