Roma, senti Kluivert: "Voglio di più e punto a essere titolare"

“Io voglio di più e punto ad essere titolare”. A parlare è Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma, dal ritiro dell'Olanda. Ecco quanto riportato da gazzetta.it: "Voglio diventare titolare, sono partito per quello. Sicuramente non è ancora arrivato il mio momento, ma ho giocato diversi minuti e sono felice. Sono soddisfatto anche degli allenamenti. Tutti sapevano che l’inizio a Roma sarebbe stato difficile perché si aspettano tanto. All’Ajax ero più libero in campo, mentre qui devo giocare più verso l’interno. Mi sento sempre più a mio agio".