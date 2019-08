Roma, senti Zaniolo: "Non ho mai pensato di andare via"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nicolò Zaniolo, fresco di rinnovo con la maglia giallorossa, ha parlato a Roma TV: "Era il mio desiderio fin da subito, abbiamo lavorato con la società per il futuro. Sono felice, spero di continuare così e toglierci soddisfazioni. La società mi ha detto che è un salto nei grandi, che devo mantenere la testa salda. Siamo un gruppo forte, ci potremo togliere soddisfazioni. Ho pensato di essere diventato un giocatore vero e proprio, devo comportarmi in campo e fuori da professionista per dare l’esempio ai ragazzi della mia età. Ho lavorato l’anno scorso per mettere dubbi all’allenatore, non ho mollato mai e ci ho creduto sempre. L’anno scorso è stato un anno particolare, con tante nuove cose: con tante pressioni addosso non è stato facile ma fare il calciatore è questo. Sono in una grandissima società come la Roma e spero di fare i tifosi felici. Non ho mai pensato di lasciare la Roma, sono innamorato di questa società e questi tifosi. Ho sempre spinto per rinnovare e continuare questo percorso insieme. Bisogna essere umili e non montarsi la testa. È fondamentale la famiglia, la società e i compagni.

Difetti? "Ne ho tanti, ma con Fonseca e lo staff ci stiamo lavorando, a pensare prima la giocata e lavorare meglio con il corpo. Impressione positiva di Fonseca, è determinato e preparatissimo. È adatto a questa squadra come uomo e come allenatore. Gli allenamenti sono intensi anche se non molto lunghi. Questa è la strada giusta per trovarci il sabato o la domenica a stare bene in campo. Sono un giocatore duttile, le scelte stanno al mister, a seconda di come giocherà la squadra darò il massimo".

I nuovi arrivi? "Sono tutti validi, tutti bravi ragazzi e se devo dire un nome dico Mancini, che conosco da tanto ed è un giocatore validissimo che riuscirà a tirar fuori le sue qualità. Stiamo lavorando bene, siamo felici ed entusiasti di iniziare la nuova stagione. Il Genoa ha fatto un’ottima squadra, poi ci sarà il derby che è una partita a sé e dobbiamo assolutamente vincere".