Roma, senza Champions big in partenza. Dzeko e altri sei in lista

Roma che sul presente punta a stilare il programma per il suo futuro con Dan Friedkin al timone. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera nella sua edizione romana, il club giallorosso qualora non dovesse centrare per il secondo anno consecutivo alla Champions League (distante oggi sei punti) potrebbe decidere di abbassare sensibilmente l'attuale monte ingaggi cedendo alcuni dei suo big dallo stipendio più caro.

Detto che esulano da questo discorso Niccolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, nel mirino delle dirigenza per il prossimo anno ci sono Edin Dzeko, Javier Pastore, Diego Perotti, Federico Fazio, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov e Davide Santon. Tutti giocatori che anche per questioni anagrafiche non possono rappresentare un futuro a medio termine per il club giallorosso.