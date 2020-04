Roma, senza Champions nuove linee guida: acquisti under 27 o prestiti

vedi letture

Alla luce del bilancio che rischia di presentare un rosso a tre cifre, la Roma si è data delle linee guida per il prossimo futuro stando a quanto scrive oggi il Messaggero: gli acquisti di Petrachi dovranno essere under 27 e con stipendi non superiori a 3 milioni. Inoltre, i bonus saranno presenti solo per obiettivi reali come la vittoria di uno scudetto o una coppa o la qualificazione alla Champions. Sarà il prestito la formula scelta dalla Roma per portare a Trigoria più anziani, e quindi di più difficile collocazione in caso di cessione.