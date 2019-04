© foto di Federico Gaetano

50-60 milioni di euro per le casse della Roma. Sono quelli che serviranno, spiega Il Messaggero, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Secondo il quotidiano, l'intenzione sarebbe quella di sacrificare Manolas e Under. Più facile la cessione del greco, mentre il recente infortunio del turco rischia di pesare sulla sua valutazione. Tolto Zaniolo, gli altri big con più richieste sono El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini, con quest'ultimo padrone del suo destino vista la presenza di una clausola risolutiva non particolarmente alta.