Roma, senza l'appoggio dei soci Pallotta sarà costretto a cedere a Friedkin

vedi letture

Il futuro di James Pallotta come proprietario della Roma è a un bivio. Per andare avanti chiederà ai soci di mettere i soldi per partecipare all'aumento di capitale, se non li metteranno come si evince da alcuni segnali degli ultimi giorni, allora sarà costretto ad accettare le condizioni di Dan Friedkin, unico compratore attendibile. La due diligence è già stata completata e servirebbe solo un aggiornamento per concludere l'operazione. Ricominciare con un altro compratore, significherebbe perdere troppo tempo, compromettere la campagna acquisti e potenzialmente anche la prossima stagione. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi in tal senso, con il magnate texano che non si è chiamato fuori e che potrebbe presto concludere ciò che stava per concludere prima del lockdown. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.