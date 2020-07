Roma senza pace, c'è anche il caso De Sanctis: non va allo stadio e pensa alle dimissioni

Quaranta giorni dopo la sospensione di Petrachi, la Roma rischia di perdere anche il direttore sportivo ad interim: Morgan De Sanctis sta pensando seriamente alle dimissioni, perché amareggiato dall’organizzazione interna alla società. Il proposito è già stato anticipato a Fienga - scrive il Corriere dello Sport - e potrebbe diventare effettivo entro la fine della stagione. Ma prima di dare per scontato il finale della vicenda, occorre aspettare il colloquio definitivo con l’amministratore delegato.

Malumore - De Sanctis è deluso perché aveva capito di doversi occupare della direzione sportiva, anche se solo temporaneamente, e invece è scivolato in fretta nell’imbuto che già aveva intrappolato Sabatini prima e Monchi poi. In questo clima di confusione, non si è più sentito importante per la Roma. Nelle ultime settimane ha anche smesso di andare allo stadio e di partecipare alle trasferte della squadra.

Le reazioni - La Roma cercherà di convincerlo a restare. E potrebbe riuscirci, se gli garantisse più peso. Tanto più in prospettiva del cambio di proprietà che dovrebbe sciogliere il nodo atavico del club, ovvero la presenza impalpabile di un manager molto influente. In caso contrario, la società dovrà inserire un’altra figura dirigenziale nell’organigramma: non solo per aiutare Baldini dal ponte di Trigoria ma anche per occuparsi dei ragazzi del vivaio.