Roma, Sergio Ramos alleato dei giallorossi per trattenere Alisson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alisson resta nel mirino del Real Madrid, ma la Roma potrebbe resistere all'assalto grazie a un inaspettato "alleato": Sergio Ramos. Il capitano, infatti, si sarebbe esposto e avrebbe detto no a un eventuale arrivo del portiere brasiliano. Questo perché vorrebbe evitare che la squadra diventi una sorta di "clan" di Neymar, accostato proprio al Real, che sta sponsorizzando il passaggio in Spagna dell'amico e compagno di Nazionale. Per sostituire Keylor Navas, Ramos preferirebbe così David de Gea del Manchester United, suo connazionale. A riportarlo Don Balon.