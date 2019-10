Roma, serve un Fonseca-mago: ha meno giocatori di quanti ne servano

© foto di Insidefoto/Image Sport

Due portieri, otto difensori, poi scelte praticamente obbligate e un centrocampo tutto da inventare. La Roma che si appresta ad affrontare il Borussia Mönchengladbach. e poi guarda al trittico in rapida successione Milan-Udinese-Napoli in campionato, arriva a una fase clou della stagione con gli uomini contati, per usare un eufemismo.

A centrocampo c'è solo Veretout. Almeno, dei giocatori che sulla carta dovrebbero alternarsi in mediana. Diawara a metà novembre è il più vicino al rientro, Pellegrini ne avrà fino a inizio dicembre, mentre nel caso di Cristante siamo in attesa di aggiornamenti sui tempi di recupero. Facile pensare a un nuovo esperimento con Pastore arretrato, come potrebbe succedere anche a Zaniolo, o magari il portoghese potrebbe tentare di pescare nelle giovanili.

Problemi anche in attacco, soprattutto in campionato, dove la squalifica di Justin Kluivert complica ulteriormente le cose. Dzeko c'è, poi? Perotti ha disputato contro la Samp i primi 15 minuti della stagione: difficile sia già pronto. Pastore e/o Zaniolo non possono sdoppiarsi, Mkhitaryan e Under sono attesi al rientro nella prossima settimana e potrebbe esserci la tentazione di forzarne i tempi di recupero. Raramente, però, si rivela una buona idea. Molte speranze, tra la sfida di Europa League e quelle di campionato, andranno verosimilmente poggiate sulle giovani spalle di Mirko Antonucci: il talento c'è, ma i minuti in stagione sono stati finora appena 57.

Ma le alternative sono quelle che sono, cioè poche. Un centrocampista e quattro giocatori offensivi in Europa (considerando solo i "grandi), per un modulo che prevede sei elementi dalla mediana in su, uno e sette in campionato: a Fonseca, giovani o non giovani, tocca fare qualche magia.