Roma, serve un mediano: Sanogo e Weigl in prima fila

La Roma è alla ricerca di alcuni colpi che possano sistemare le cose già a gennaio. Come scrive La Gazzetta dello Sport, sembra certo un arrivo in mediana e in questo momento in prima fila ci sono Sekou Sanogo (29) dello Young Boys e Julian Weigl (23) del Borussia Dortmund. Due profili diversi: il costo del primo si aggira sui 5 milioni, mentre Weigl non parte per meno di 25 milioni, anche se non è da escludere la formula del prestito. Monchi ne parlerà con Pallotta per capire il da farsi.