Nasce la nuova Roma. Il Corriere dello Sport fa la lista dei calciatori che i giallorossi stanno cercando in sede di mercato, così da metterli a disposizione di Paulo Fonseca. Servono due difensori, un centrocampista, un attaccante centrale e un attaccante esterno. Pallotta non ha fissato un vero e proprio budget, ma ha deciso che il monte ingaggi dovrà scendere in parallelo al crollo dei ricavi: circa il trenta per cento.

Risparmio - I saluti dei vari De Rossi, El Shaarawy, Manolas e Dzeko permetteranno alla Roma un risparmio lordo di circa trenta milioni di euro. Altre cessioni in vista sono quelle di Nzonzi e Gonalons, più difficile liberarsi di Pastore. Il ds Petrachi è dunque impegnato sulle uscite.