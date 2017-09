Roma, settembre inizia a Genova. Poi arriva l'Atletico Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come per la Juventus, anche per la Roma settembre sarà un mese cruciale, in particolare per le importantissime sfide in Champions League. Quella interna contro l'Atletico Madrid, dove la squadra di Di Francesco dovrà provare a far punti per sperare di di ottenere la qualificazione agli ottavi di finale, e quella che chiuderà il mese in Azerbaigian: i giallorossi hanno i favori del pronostico ma il Qarabag ha fatto la storia entrando nei gironi di Champions e a questo punto non vuole più smettere di sognare.

Il campionato, che ricomincia sabato sera con la sfida di Marassi, prevede quattro sfide ampiamente alla portata della formazione di Di Francesco, che punterà naturalmente al filotto. Dopo l'incrocio con l'ex squadra di Schick, due neopromosse come Hellas Verona, in casa, e Benevento, al Vigorito. Il settembre "italiano" della Roma si chiude all'Olimpico, contro l'Udinese dell'ex Delneri.

9 settembre - Sampdoria-Roma (Serie A)

12 settembre - Roma-Atletico Madrid (Champions League)

16 settembre - Roma-Hellas Verona (Serie A)

20 settembre - Benevento-Roma (Serie A)

23 settembre - Roma-Udinese (Serie A)

27 settembre - Qarabag-Roma (Champions League)