Roma, settimana decisiva per Smalling: il club giallorosso offre 17 milioni per il centrale

La Roma punta a confermare Chris Smalling. Il difensore inglese è ritornato al Manchester United a inizio mese dopo una stagione in prestito nella Capitale. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, questa potrebbe essere le settimana decisiva per il ritorno del centrale con i giallorossi che sarebbero pronti a offrire 17 milioni di euro. Tre milioni sarebbero per il prestito mentre 14 per il riscatto con condizioni molto semplici.