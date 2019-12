© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono i due grandi spauracchi per la difesa della Roma, in vista della gara di domani sera contro l'Inter. In conferenza stampa, il tecnico Paulo Fonseca ha provato a spiegare come si cerca di arrivare nel migliore dei modi a una partita contro due così: "Con grande coraggio e ordine. Abbiamo preparato la gara con attenzione, i due attaccanti dell'Inter ma abbiamo studiato delle situazioni".