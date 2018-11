L'obiettivo principale di Monchi nel mercato invernale è quello di rinforzare il centrocampo della Roma, troppo in difficoltà a causa dei continui infortuni che hanno costretto a straordinari soprattutto Nzonzi. Il primo nome che circola ormai da tempo è quello di Herrera, ma Il Messaggero riporta che l'obiettivo principale potrebbe essere Adrien Rabiot del Paris Saint-Germain. Il francese, già in passato più volte accostato alla Roma, ha il contratto in scadenza nel 2019 ma è anche nel mirino di top squadre europee come Juventus e Barcellona, pronte ad offrirgli un ingaggio non indifferente.