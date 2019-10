© foto di Insidefoto/Image Sport

Polemiche e infortuni. È il retaggio che la Roma si porta dietro in vista di una sosta che in casa giallorossa avrebbero voluto è potuto vivere con maggiore serenità. Facendo riferimento ai passi avanti dal punto di vista del gioco costruiti da Paulo Fonseca, ed anche a quelli dei singoli rinvigoriti dalla cura tattica del portoghese. Invece le scorie resistono, e arrivano da un nervosismo tanto lecito per la fattispecie quanto eccessivo per la forma attraverso la quale è stato manifestato. Senza contare la maledizione infortuni, traumatici e non, che non può che destare preoccupazione. La settimana terribile inaugurata dal forfait doppio di Mikhitaryan e Pellegrini, proseguita con il crociato di Zappacosta, ha avuto il suo apice con il menisco di Diawara e la sfortunata frattura allo zigomo che obbligherà anche Edin Dzeko a finire sotto i ferri. Insomma ostacoli frutto di una preparazione sotto processo e che esula dalla stagione in corso, ma anche da circostanze sfortunate come quella del centravanti bosniaco e, perché no, anche delle scelte del direttore di gara Massa. Una protesta che rischia di trasformarsi in alibi, per un progetto che invece per idee ed applicazione avrebbe solo bisogno di proseguire la sua strada con la serenità che si sta meritando sul campo.