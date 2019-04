Roma, sfuma Campos: Totti può essere promosso dg

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano attraverso il freepress Leggo gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione societaria in casa Roma. Luis Campos era stato scelto da James Pallotta e Franco Baldini per affiancare Frederic Massara sul mercato, ma il dirigente portoghese si è riavvicinato clamorosamente al Lille nella notte di lunedì. La notizia è arrivata a Boston, dove in queste ore Baldini e Massara sono in contatto con il presidente giallorosso.

Massara rientra a Roma. Il ds oggi tornerà in Italia, ormai quasi certamente con il rinnovo dell'incarico in tasca. Resta da capire chi lo affiancherà: la soluzione più semplice risponde al nome di Francesco Totti, che potrebbe essere promosso a ruolo di direttore generale.