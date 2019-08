Roma, sfuma Falcao: manca solo l'ufficialità per il suo approdo al Gala

© foto di Insidefoto/Image Sport

Radamel Falcao è pronto a intraprendere una nuova avventura al Galatasaray. L'attaccante colombiano, in uscita dal Monaco e sondato anche dalla Roma, in queste ore ha posato infatti col vicepresidente del Galatasaray, Abdurrahim Albayrak, in una foto già diventata virale sui social. Se non è un'ufficialità, insomma, poco ci manca...