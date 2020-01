Roma, sfumato Politano l'obiettivo è Shaqiri: contatti col Liverpool

L'infortunio di Nicolò Zaniolo e la trattativa saltata con l'Inter per lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano costringe la Roma a rituffarsi sul mercato in cerca di un esterno. E il club giallorosso, secondo Sky Sport, potrebbe tornare alla carica per Xherdan Shaqiri: ci sarebbero stati i primi contatti per capire se il Liverpool possa aprire al prestito con diritto di riscatto.