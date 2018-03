Roma-Shakhtar 0-0, al 45' ucraini in controllo. Pochi squilli giallorossi

Fonte: Dallo Stadio Olimpico di Roma

Il primo tempo tra Roma e Shakhtar Donetsk, avaro di emozioni e con un netto predominio nel possesso palla degli ospiti, termina 0-0 mettendo ancora più ansia ai giallorossi. Dzeko ha avuto una buona occasione al 1' ma non ha saputo dare forza al tiro bloccato tranqulillamente da Pyatov. Successivamente, l'azione più ghiotta è per gli ucraini che hanno rischiato il vantaggio grazie a un colpo di testa all'indietro di Florenzi al 10'. Al 32' ancora brividi per i giallorossi con Fazio che perde palla a pochi metri dall'area di rigore, con Facundo Ferreyra che grazia la Roma spedendo a lato. Nella ripresa servirà una marcia in più per trovare il gol della qualificazione, con DI Francesco che sarà chiamato anche a dare una svegliata ai suoi magari con un cambio subito nei primi minuti della ripresa.