Roma, si allontana l'acquisto di Smalling: lo United spara alto per la cessione

Come riferito da Il Corriere dello Sport, il Manchester United chiede 20 milioni di sterline (quasi 23 milioni di euro) per Chris Smalling e non è intenzionato a cedere nuovamente il calciatore in prestito. Da valutare se la Roma potrà permettersi un tale investimento per un giocatore di 30 anni.