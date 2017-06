Roma, si cerca il doppio colpo: obiettivi Pellegrini e Karsdorp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il neo-ds giallorosso Monchi è molto attivo sul mercato e vuole consegnare ad Eusebio Di Francesco una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Sulle pagine di Tuttosport si dà per ormai concluso il trasferimento di Lorenzo Pellegrini dal Sassuolo, mentre per il difensore Rick Karsdorp i giallorossi devono battere la concorrenza dell'Inter.