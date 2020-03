Roma, si complica la permanenza in giallorosso per Smalling. Mkhitaryan, problema ingaggio

vedi letture

Come riportato dal Corriere dello Sport, per la Roma sarà complesso confermare due delle stelle della squadra, Chris Smalling e Henrikh Mkhytaryan. Sul primo il Manchester United è abbastanza rigido, pretende 20 milioni per il riscatto, cifra alle quali la Roma non può e non vuole arrivare nemmeno in caso di accesso alla Champions League. Tra l’altro in Inghilterra hanno notato il rilancio del difensore che potrebbe dunque tornare allo United. Per quanto riguarda Mkhitaryan, che ha un solo anno di contratto residuo con l’Arsenal, il problema riguarda l’ingaggio del calciatore: 7 milioni netti. Per trasferirsi in Italia ha rinunciato a quasi 2 milioni, ma per restare chiede un contratto di almeno tre anni e cifre più vicine ai suoi parametri. Nessun dubbio, invece, relativo a Nikola Kalinic che tornerà all’Atletico Madrid.