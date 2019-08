Il mancato accordo tra Roma e Juventus sulle valutazioni di Rugani e Riccardi, spinge Petrachi a guardarsi intorno per delle eventuali soluzioni alternative. Il ds giallorosso vorrebbe uno dei centrali del Torino, con preferenza per Nkoulou e Izzo, ma Cairo chiede 30 milioni. Lovren potrebbe riaprirsi anche se sta trattando con il Bayer Leverkusen. Confermata ancora l'ipotesi Mustafi potenzialmente in uscita dall'Arsenal. Dal Brasile non tramontano le idee che portano a Verissimo del Santos e Kannemann del Gremio, visto che l'agente di quest'ultimo si trova in questi giorni in Italia. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.