Roma, si continua a seguire Sarr. Il Rennes per lui chiede 40 milioni

Sky Sports UK rivela che il futuro di Ismaïla Sarr non sarà in Francia: l'ala classe '98 del Rennes, grande protagonista in Coppa d'Africa, ha infatti acceso l'interesse delle big italiane e inglesi con le sue prestazioni. Il giovane senegalese viene valutato circa 40 milioni di euro dal club francese e su di lui ci sono tre squadre: Watford, Arsenal e Roma ne stanno seguendo le tracce.