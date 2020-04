Roma, si guarda in casa Shakhtar per il mercato: nel mirino tre giocatori

La Roma guarda in casa Shakhtar per il prossimo mercato. Come scrive Gazzetta.it, i giallorossi avrebbero messo nel mirino ben tre giocatori della compagine ucraina: il centrocampista ventiquattrenne Kovalenko, nazionale ucraino e col contratto in scadenza a giugno, la giovane promessa brasiliana Marcos Antonio e l'esterno destro classe 2000 Tete.