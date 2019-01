Roma, si lavora per blindare Zaniolo. L'entourage prende tempo

© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Roma si lavora per blindare Nicolò Zaniolo, rivelazione di questa stagione giallorossa. Come riportato da Rai Sport, al momento l’entourage del calciatore sta prendendo tempo: la Roma ha offerto 1,5 milioni di euro a stagione. Per il momento non c’è ancora l’accordo, anche se le sirene di mercato si stanno facendo pressanti: sul calciatore ci sono Real Madrid, Barcellona, Manchester City e PSG.