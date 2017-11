Roma, si lavora per il rinnovo di Manolas. Il greco vuole la clausola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato da Il Tempo, il direttore sportivo della Roma, Verdejo Monchi, è a Boston per discutere le linee programmatiche del club con il presidente Pallotta. Una delle priorità è legata al rinnovo del difensore Kostas Manolas, che vuole firmare il prolungamento con adeguamento, ma solo a patto che venga inserita una clausola rescissoria. I giallorossi hanno tutto l'interesse di accelerare i tempi, perché il greco è in scadenza nel 2019 e rischierebbero di svenderlo in estate. L'appuntamento è fissato dopo i playoff tra Grecia e Croazia.