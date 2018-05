Roma, si lavora sull'attacco: Verdi nel mirino. E torna il nome di Berardi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma al lavoro per rinforzare l'attacco, il primo nome è quello di Simone Verdi, ma non l'unico. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il club giallorosso sta seguendo anche l'evoluzione della situazione di Domenico Berardi: lo scorso anno il Sassuolo non si mosse dalla valutazione di 40 milioni, improponibile oggi. Tornando al fantasista del Bologna, i rapporti tra le società sono ottimi e la Roma potrebbe mettere sul piatto diversi nomi, da Skorupski a Calabresi. Discorsi diversi per Justin Kluivert e Mario Balotelli: l'olandese piace in Premier League e potrebbe restare un sogno, l'italiano è un'opportunità che potrebbe essere colta.