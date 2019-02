© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Unai Emery vorrebbe ricongiungersi con Monchi, facendo all'Arsenal quello che la coppia ha già fatto a Siviglia. Secondo il Corriere dello Sport, questo scenario è molto concreto e tutto sarebbe già ben definito. Addirittura, in casa Roma si starebbe già riflettendo sull'eredità del direttore sportivo spagnolo. Due le opzioni: soluzione interna. Il patron sta valutando la promozione a direttore di uno tra Ricky Massara e Federico Balzaretti. Soluzione esterna: viene considerato il profilo di Piero Ausilio, che non ha il futuro assicurato all’Inter (anzi). Più indietro sull’ipotetica griglia partono Massimiliano Mirabelli, ex Milan, e Daniele Faggiano, ora al Parma.