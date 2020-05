Roma, si punta alla conferma di Mkhitaryan. Pronto il sacrificio di Justin Kluivert

Sacrificare Justin Kluivert sull’altare del mercato per migliorare la situazione di bilancio e al tempo stesso riuscire a trattenere Henrikh Mkhitaryan. E’ questa, in sintesi, l’ipotesi di mercato che lega Roma e Arsenal con il supporto di Mino Raiola. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la Roma vorrebbe riuscire a trattenere il trequartista armeno arrivato in prestito dai Gunners la prossima estate e per riuscirci potrebbe mettere sul piatto il figlio d’arte. Una volta trovata la quadratura, però, per la Roma occorrerà mettere nero su bianco anche un accordo contrattuale con l’ex United che incassa 7 milioni di euro a stagione dal club londinese.