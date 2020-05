Roma, si raffredda la pista Acuna: troppi i 20 milioni richiesti dallo Sporting Lisbona

Si raffredda la pista Marcos Acuna per la Roma secondo quanto afferma in Portogallo il sito del quotidiano A Bola. L'esterno dello Sporting Lisbona ha una valutazione vicina ai 20 milioni, assolutamente troppo alta per le attuali finanze del club giallorosso, soprattutto visto che i lusitani non paiono intenzionati ad abbassare tali pretese.