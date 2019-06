Roma, si riapre la trattativa con lo Shanghai Shenhua per El Shaarawy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo Shanghai Shenhua nei giorni scorsi ha avanzato una proposta importantissima a Stephan El Shaarawy: triennale da 40 milioni netti complessivi, ossia più di 13 milioni a stagione d'ingaggio. Quanto pesa l'oro? Chissà, probabilmente tanto da far vacillare l'ex Milan, che però non sembrava intenzionato a lasciare la Roma e il calcio italiano a 27 anni per volare in Cina.

Riparte l'affare - Così il club asiatico aveva fatto un passo indietro, ma l'ennesimo dietrofront è arrivato nella giornata di ieri. La trattativa si è riaperta, è ripartita dalla base dello stipendio monstre offerto all'esterno giallorosso. E, se tutto dovesse andare a dama, sarà fatta poi un'offerta anche alla Roma, che potrebbe essere soddisfatta con una formula di questo tipo: 15 milioni più 5 di bonus. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.