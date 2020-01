© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma riflette sul futuro di Cengiz Under. Secondo quanto riporta oggi Il Messaggero, il ds Petrachi starebbe infatti valutando già per gennaio l'addio dell'esterno d'attacco turco, finito in particolare nel mirino di Everton e Bayern Monaco.

Il classe 1997, autore di un solo gol in 10 presenze stagionali finora, è arrivato nella capitale dal Basaksehir nell'estate 2017.