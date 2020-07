Roma, si riparte da Pellegrini-Veretout. Fonseca: "Fiducia nel primo, importantissimo il secondo"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia, soffermandosi tra le altre cose anche su due giocatori in particolare del centrocampo: "Cosa manca a Pellegrini per diventare un campione? Io non sono mai soddisfatto, ma io ho totale fiducia in Pellegrini. Voi sapete che mi piace tanto, è un giovane che deve migliorare e non possiamo dimenticare che è stato infortunato durante la stagione, ma penso che possa migliorare ancora".

Veretout è stato uno dei migliori, è imprescindibile?

"Nessuno lo è e non solo nella Roma, ma in tutte le squadre. E' in un grande momento e sta giocando molto bene e con fiducia. E' un giocatore importantissimo".

Clicca qui per rileggere tutte le dichiarazioni di Paulo Fonseca!