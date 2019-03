Roma, si riparte dal triumvirato romano: Ranieri-Totti-De Rossi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Francesco Totti e Daniele De Rossi, i due totem giallorossi, sono stati decisivi per il ritorno di Claudio Ranieri alla Roma, secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport. Un asse, quello che si è andato formando tra il nuovo allenatore della Roma e i due simboli di casa, cruciale nel riportare nella Capitale Don Claudia. A conti fatti, questa è la prima grande decisione di Totti dirigente, lui che ieri ha parlato a lungo al telefono con Ranieri. Che gli ha manifestato entusiasmo e chiesto collaborazione, cosa che Totti gli ha subito garantito. Sarà lui la spalla di Ranieri in società, Daniele De Rossi in campo. Si ripartirà da qui, dal triumvirato romano.