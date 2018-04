Roma, si tratta per il rinnovo di Florenzi. Juve e Inter restano in agguato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Resta sempre in bilico il futuro di Alessandro Florenzi. Il jolly della Roma ha il contratto in scadenza nel 2019 e da tempo il suo agente sta trattando il rinnovo con i capitolini: l'intenzione è quella di raddoppiare l'ingaggio dal nazionale azzurro, portandolo da 1,8 milioni annui a 3,5 più bonus. Richieste ancora non accolte dal club giallorosso, che però non ha alcuna intenzione di perdere un elemento fondamentale. Inter e Juventus restano alla finestra, come riporta Rai Sport.