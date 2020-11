Roma, si vola più in alto del previsto

La Roma continua a vincere ma soprattutto, nell’ambito di un campionato che fatica ad avere un padrone in fuga, inizia anche a convincere per davvero. Il successo di Marassi contro il Genoa porta la firma in calce di Mkhitaryan e rilancia le ambizioni giallorosse anche per i vertici della classifica. Intanto procedono i lavori per la ricerca di un direttore sportivo, con il nome di Campos sempre più sugli scudi. Il profilo dell’artefice del Lille è al momento in pole position nella lista del gradimento dei Friedkin, anche se le remore sono legate alla volontà del diretto interessato di assumere il comando delle operazioni a distanza ed in qualità di consulente, almeno per il momento. Le parti sono destinate a riaggionarsi, in attesa di comprendere sè questa possibilità avrà effettive chance di concretizzarsi. Intanto al comando delle operazioni la certezza resta Paulo Fonseca: allenatore che con le sue idee ed un profilo senza fronzoli, sta portando la Roma anche più in alto rispetto a quanto sarebbe stato lecito attendersi.