Roma, sirene inglesi per Schick: l'attaccante nel mirino del Newcastle

Sirene inglese per Patrick Schick, attaccante della Roma attualmente in prestito al Lipsia. Difficilmente l'ex Samp resterà nella Capitale una volta terminato il prestito al club tedesco. Come i riporta il Daily Mail il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra, con il Newcastle interessato alla punta ceca. La Roma vorrebbe 25 milioni di euro, ma potrebbe accettare anche un prestito con obbligo di riscatto, formula molto apprezzata dalla società inglese.