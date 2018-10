Roma, sirene tedesche per Under: è sfida Dortmund-Bayern

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bayern Monaco deve ringiovanire un po' i suoi esterni d'attacco e dalle parti della Baviera stanno già pensando al post-Robben. Gli occhi della dirigenza tedesca si sono posati su Cengiz Under, tanto che lo starebbe già osservando quest'anno con la Roma. Sul turco c'è anche il Borussia Dortmund e dunque potrebbe esserci una battaglia completamente teutonica la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, il Bayern potrebbe mettere sul piatto oltre 60 milioni per strapparlo a Monchi, con cui però è in corso la trattativa per rinnovo e adeguamento. Solo più in là l'affare entrerà nel vivo.